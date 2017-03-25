防結核病 南投擴大潛伏結核感染診治

南投縣衛生局擴大潛伏結核感染診治，今天在埔里鎮為潛伏結核感染者、曾接觸高傳染性結核病患的民眾，辦理丙型干擾素釋放試驗抽血檢查，吸引不少人前往受檢。

衛生局副局長吳美玲說，為降低潛伏結核感染者因發病造成疫情傳播風險，衛生福利部疾病管制署擴大潛伏結核感染診斷及治療服務對象，辦理「丙型干擾素釋放試驗」（IGRA）抽血檢查，希望達到早期發現、早期治療目標。

衛生局指出，結核病是經飛沫傳染，不會經由餐具或衣物傳染，感染者只要規則服藥2週就不具傳染，按時服藥6個月即可痊癒，另外，若家中有結核病患者，共同居住者、1天內接觸傳染期病患8小時以上，或累計40小時以上者需做檢查，以達到防治效果。

衛生局表示，國內已建置完整結核病醫療及公共衛生防治體系，提供潛伏結核感染評估及治療服務，若有疑問可撥防疫專線1922洽詢；也可用結核病7分自我檢測法，如咳嗽2週占2分、有痰占2分、胸痛占1分、食慾不振占1分、體重減輕占1分，合計5分以上者儘速就醫檢查。1060325

(中央社)