AXA高球賽落後2桿 蔡佩穎並列第5

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台灣高球女將蔡佩穎今天在AXA女子賽次輪打出2鳥、0柏忌的70桿，兩輪合計139桿成績並列第5，落後兩名並列領先者僅2桿，明天有機會挑戰冠軍。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金8000萬日幣（約新台幣2190萬元）的AXA女子高球賽（AXA Ladies GolfTournament），當地時間24日起在日本的宮崎縣進行。

蔡佩穎首輪打出4鳥、1柏忌的69桿並列11名，今天她抓下2隻小鳥，沒有吞下柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，兩輪合計低於標準桿5桿的139桿成績並列第5，落後兩名並列領先者僅2桿差距。

劉依貞首輪打出2鳥、1柏忌的71桿並列29名，次輪她抓下2隻小鳥，但吞下3個柏忌，打出73桿成績，兩輪合計平標準桿的144桿，並列23名。

盧曉晴首輪打出3鳥、4柏忌的73桿並列59名，次輪她抓下3隻小鳥，也吞下3個柏忌，打出72桿成績，兩輪合計145桿，並列33名。

日本女將柏原明日架（Asuka Kashiwabara）首輪打出2鳥、1柏忌的71桿，今天她打出6鳥、0柏忌的66桿；川岸史果（Fumika Kawagishi）首輪打出3鳥、1柏忌的70桿，今天她打出6鳥、1柏忌的67桿，兩人同以兩輪合計低於標準桿7桿的137桿成績並列領先。1060325

(中央社)