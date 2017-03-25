陳澄波戶外美術館啟用 回顧淡水往日情懷

「陳澄波戶外美術館」今天上午在淡水禮拜堂前藝術穿堂啟用，展出已故藝術家陳澄波包括《淡水夕照》在內的12幅畫作複刻品。（譚宇哲翻攝）

陳澄波戶外美術館展出的12幅畫作，透過Beacon行動導覽系統提供中、英、日文三語影音畫作互動式導覽。（譚宇哲翻攝）

「陳澄波戶外美術館」今天上午在淡水禮拜堂前藝術穿堂啟用，展出已故藝術家陳澄波包括《淡水夕照》在內的12幅畫作複刻品，並透過強化玻璃及高剛性鋼材，搭配LED背光照明以及即時影音導覽，讓民眾不論日夜都能欣賞畫作，了解早期淡水地方特色。

陳澄波是台灣知名藝術家，也是著名的228事件受難者之一，其畫作1926年《嘉義街外》入選第七回日本「帝國美術院展覽會」，成為首位以西畫入選日本官展的台灣人，後續仍數度入選，直到1947年228事件爆發後，陳澄波遭國民黨軍隊逮捕後刑求虐待，最終後被帶往嘉義市區遊街示眾，在嘉義火車站前遭到槍決，享年52歲。

陳澄波戶外美術館啟用首日，首度播出公共電視製作4K高畫質的「畫我臺灣：陳澄波」短片，影片運用高階影像技術和攝影鏡頭，帶領民眾尋訪1930年代的淡水，並且解析陳澄波在畫中埋藏的細節，以及陳澄波對淡水的熱愛。

陳澄波長子陳重光表示，父親生前非常熱愛淡水，因此在此地創作大量作品，他特別於15年前與淡水區長巫宗仁提及設立戶外美術館的構想，盼讓父親的畫作融合淡水地景展出，今天戶外美術館能夠在父親逝世的同天落成，相信父親也會感到非常欣慰。

淡水區長巫宗仁表示，公所與陳澄波基金會特別挑選了其中12幅畫作，在開放性空間的藝術穿堂展示，就是要打破以往美術展覽的形式，結合地方景物讓民眾身歷其境，同時透過Beacon行動導覽系統提供中、英、日文三語影音畫作互動式導覽，讓世界各地遊客與淡水故事零距離。

(中時)