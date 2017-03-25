感謝器捐與大體老師 長庚舉行追思會

「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」25日在長庚大學國際會議廳舉行，近千人與會緬懷先人無私的大愛精神。（甘嘉雯攝）

家屬在遺愛人間紀念碑前獻花，緬懷先人。（甘嘉雯攝）

長庚全校教職員工生摺千隻紙鶴，遙寄對器官捐贈者與大體老師的思念與感恩之情。（甘嘉雯攝）

「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」25日在長庚大學國際會議廳舉行，近千人與會緬懷先人無私的大愛精神，去年器官捐贈及病理解剖者有52位，大體老師有26位，總共78位，較往年增加10多位，是歷年來最多的紀錄，其中苗栗縣南庄鄉前鄉長葉弘俊也是器捐者之一，去年他因病辭世，告別式當天家屬舉行「白氣球行動」，號召民眾傳遞器官捐贈大愛精神。

家屬說，去年葉弘俊因腦血管瘤破裂造成嚴重腦損，捐出心臟、肝臟及一對腎臟、眼角膜遺愛人間，雖然他未簽署過同意書，但葉妻歷經與親人多次溝通，幫助丈夫完成最後心願「不如快樂送他最後一程！」

長庚醫院副院長賴旗俊表示，推動器捐以來，長庚總計完成1400例器官移植，代表有1400位病患，可以重新回到社會，期盼受贈者能好好保養自己的身體，並期勉醫學系學生，能謹記大體老師所給予的教誨。

(中時)