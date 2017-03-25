農藥殘留放寬 議員憂校園食安漏洞
食藥署日前發布修正「農藥殘留容許量標準」，放寬22種農藥在128項蔬果的殘留容許量引發各界爭議，桃園市議員謝彰文接獲民眾陳情，擔心校園食安出現嚴重漏洞，謝彰文說，上個月桃園市農業局抽驗有機蔬菜，發現平鎮區忠貞國小、中壢區青埔國小營養午餐所提供的有機蔬菜有殘留「益達胺」，她說，連學校吃的有機蔬菜都不安全了，食安難道只能自求多福？
謝彰文說，民眾對校園有機蔬菜的疑慮尚未解除，食藥署又發布修正《農藥殘留容許量標準》，無疑間接宣布對食品安全棄守，她提出四點質疑，包括放寬農藥殘留容許量標準竟然是由農藥商提出，檢驗、核准過程完全不公開不透明，事前也未和農民、消費者溝通，根本是黑箱作業。
現行食品檢驗人力不足、流程冗長，學校營養午餐被驗出農藥殘留後，還要送複驗，複驗結果又要等2至3周出爐後才能要求廠商停止供應，但這段時間學生已陸續吃下多少殘留農藥？檢驗效率太慢，後遺症不堪設想。
(中時)
關鍵字：農藥容許量
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