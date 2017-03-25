開季一軍新面孔 曾陶鎔、詹子賢拚成績
中信兄弟今年開季一軍多了幾個新面孔，其中打者曾陶鎔與詹子賢，都是生涯首度開季就待在一軍，曾陶鎔說，很開心也很興奮，目標就是長期待在一軍。
曾陶鎔去年奪下二軍打擊王，今年官辦熱身賽更展現長打火力，轟出4發全壘打，他指出，今年首次完整參加春訓，過得很紮實，各方面都有新的學習，期盼能夠長期待在一軍，學習學長優點，球技更加進步。
曾陶鎔在一軍角色，被教練團定位為優替人，他說：「每個位置都有在練，隨時做好上場的準備，也有請教很多學長，像是守內野就有問過勝偉與江和前輩，外野也有請教過志豪學長，他們也都很好，學習到很多。」
另外去年季中剛加盟的詹子賢，面對首個完整球季，開季就從一軍出發，他指出，還滿開心的，不過也保持平常心面對，毫無保留好好拚出成績。
今年詹子賢也是首度參加完整春訓，他提到，今年春訓在守備與跑壘方面都有新的學習，洋教練團也提供很多觀念，講究執行面，讓自己學到很多。
(中時電子報)
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