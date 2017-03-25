提前歡慶兒童節 中和孩童樂翻天

兒童節將至，新北市中和區公所今（25日）舉辦慶祝活動。（葉書宏攝）

兒童節將至，新北市中和區公所今（25日）舉辦慶祝活動。（葉書宏攝）

兒童節將至，新北市中和區公所今（25日）舉辦慶祝活動。（葉書宏攝）

兒童節將至，新北市中和區公所今（25日）舉辦慶祝活動，儘管因雨改至室內舉行，仍吸引數百名家長帶著兒童參加，現場安排有親子台哥哥、姐姐帶動唱、魔術秀表演及拼豆DIY等活動，親子們一起同樂，提前歡度兒童節，不少孩童直呼「希望天天都是兒童節」。

活動本規畫在錦和運動公園舉行，因雨改在中和國民運動中心四樓舉辦，現場有互動式劇場、兒童表演、小丑魔術秀、闖關遊戲及親子拼豆DIY等活動，另外還有MOMO台的甜甜姊姊跟大樹哥哥一起帶領小朋友動動跳跳，希望透過豐富的兒童娛樂及戶外空間，讓孩子們能釋放肢體、發揮想像力並勇於挑戰，度過一個充滿活力的兒童節。

(中時)