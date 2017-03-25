紀錄180位在地藝術家 「桃園之美2」叢書發表

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我要評比

為深度紀錄桃園市藝術家，桃園市府文化局從前年開始就進行普查並記錄成書，繼去年出版第一套「桃園之美」叢書，紀錄123位藝術家生平及作品，25在文化局展覽室舉行第二套叢書發表會，採訪藝術家更多達180位。

市長鄭文燦致詞時說，對於進步都市而言，文化力的提升很重要，感謝藝文界人士參與，也提升市民審美能力。

(中時)