聞「救命」聲 巡邏警救摔坑保全

桃園警分局同安派出所所長王崧年、員警黃金煌，凌晨巡經桃園區新埔八街一處工地時，聽到有男子不斷呼喊「救命」，立即下車徒步進入工地尋找聲音來源，在工地一處約3米深的坑洞中，發現陷落其內的53歲呂姓男子，立即通報119救護人員趕抵將他拉起送醫，呂男全身多處擦傷、右腳骨折變形，所幸沒有生命危險。

(中時)