為富邦隊史首戰開球 王力宏：夢想成真

王力宏擔任中職28年開幕戰開球嘉賓。（葉姵妤攝）

富邦悍將今天（25日）在新莊棒球場進行隊史首戰，富邦邀請華語流行音樂天王王力宏擔任開球嘉賓，左投的他投出一顆好球進了高國輝的手套中，為比賽揭開序幕，王力宏稱自己也是「夢想成真」。

王力宏獲邀擔任富邦隊史首戰的開球嘉賓，打者為富邦集團董事長蔡明忠，主審為富邦金控董事長蔡明興，捕手是富邦隊長高國輝，賽前王力宏披上寫著他的名字LEEHOM和222背號的特製球衣站上投手丘，王力宏說：「因為自己的綽號是『二哥』，因此選了222這個號碼。」

在正式開球前，王力宏特地先到新莊棒球場練投了幾次，影片曝光後就，球迷也見識到他「深藏不露」的好球技，今天他也為比賽開出漂亮的好球，王力宏透露，自己在高中時期就是校隊投手，但因當時音樂老師要他在音樂和棒球中抉擇，他也因此捨棄棒球，走上音樂路。

這次能替中職開幕戰開球，他說：「很多年沒有投球，又下雨，原本很緊張。」然而完成開球後他直說「很開心、很激動」，王力宏表示：「很久沒有走進體育場了，上次可能是看王建民，是他還在洋基隊的時候，這次再走進棒球場，非常感動，很夢幻的感覺。」

相隔多年後又站上投手丘投球，王力宏表示：「能站在這麼漂亮的體育場，投出一顆很有意義的球，今天也是自己夢想成真。」初次面對中華職棒滿場的觀眾，他也笑說：「這次我人生中第一次，站上體育場完全沒有唱歌，但大家竟然鼓掌。」

王力宏透露，自己私下很熱愛棒球，談起他最愛的投手「台灣之光」王建民，他露出興奮的笑容，「看過他投球好幾次，自己又是在紐約長大，之前他在紐約洋基先發的時候，感覺好像做夢，之後他也景我去看球，真的是不可思議的夢。」

(中時電子報)