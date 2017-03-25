林聰賢：反對農藥無限制開放 沒有決策髮夾彎
衛福部在3月15日公告「農藥殘留容許量標準」，修正內容計增修訂22種農藥於各類蔬果植物等農產品128項殘留容許量，包括首次開放「氟派瑞」（Fluopyram）使用於茶葉，殘留量為6ppm高於外國標準，引發外界爭議。食藥署昨（24）日下午緊急召開專家會議，原決議「維持開放」，4小時後卻改口宣布「暫緩開放」，遭外界譏為政策「髮夾彎」，形同打臉專家會議，令外界傻眼！對此，農委會主委林聰賢表示，他個人反對農藥無限制的開放，「沒有決策髮夾彎的問題」。
根據「風傳媒」報導，農委會主委林聰賢今（25）日參加林務局森林市集活動受訪時表示，衛福部與農委會分工明確，衛福部照顧國民健康，農委會則滿足農業需求，農藥的使用需有必要性與公益性，否則就不會開放，沒有決策髮夾彎的問題。
林聰賢也呼籲國人相信專業，勿泛政治化，否則國家制度將失去功用。未來將以公開透明的方式，讓國人了解農藥申請案件，林聰賢也請國人在批評農藥標準時，也須了解台灣與歐美國家氣候條件與飲食差異。
(中時電子報)
關鍵字：林聰賢
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