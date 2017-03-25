大甲媽聖駕進入彰化 10萬人龍宛如進香嘉年華

我要評比

大甲媽祖遶境10萬人龍今天下午陸續進入彰化，彰化縣長魏明谷等在大肚溪橋頭，以一柱清香、一捧鮮花接駕，並先後掀轎簾面秉聖駕，祈求國泰民安、風調雨順，信徒熱情蜂擁、爭相鑽轎腳。（吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境10萬人龍今天下午陸續進入彰化，交織進香嘉年華，掀起轟動。（吳敏菁攝）

大甲媽聖駕進入彰化，信眾爭相鑽轎腳，護駕人員和警力佈署得宜，過程順利。（吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境10萬人龍今天下午陸續進入彰化，街頭交織進香嘉年華，縣府廣場和中庭也成帳篷大集合。（吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境10萬人龍今天下午陸續進入彰化，街頭交織進香嘉年華，縣府廣場也成帳篷大集合，流水席絡繹不絕，下午彰化縣長魏明谷等在大肚溪橋頭，以一柱清香、一捧鮮花接駕，並先後掀轎簾面秉聖駕，祈求國泰民安、風調雨順，信徒熱情蜂擁、爭相鑽轎腳。

大甲媽聖駕昨天由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，10萬追隨媽祖腳步的信徒，綿延了彰化街頭最熱鬧的人龍，彰化住民也扶老攜幼走上街頭迎媽祖。

大甲媽祖遶境，是世界上3大宗教盛事，年年路經彰化，縣民熱情參拜，今年進香也特別環保，鞭炮少了，信眾持香旗、綁平安符，不再點柱香，彰縣府也藉此機會呼籲「愛媽祖，免放炮」讓宗教活動朝向環保、現代化領域邁進。

今天預定下午1點到過大肚溪橋，但熱情太熱情，直到下午4點才過橋，縣長魏明谷接駕後，虔誠信徒熱情擁簇、爭相鑽轎腳，護轎人員與沿途警力部署得宜，大甲媽祖進入彰化縣遶境一再掀起轟動的高潮，過程順利。

(中時)