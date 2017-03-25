大地茶席有特色 民眾盡情品茗聽故事
阿里山國家風景區管理處今明兩天在嘉義縣牛埔仔遊憩園區辦「茶、生態之旅暨產業行銷推廣活動」，寬廣草原上各具特色風情的茶席格外引人入勝，遊客在徐徐涼風下，邊品茶邊聽茶人說故事，十分愜意。
阿管處表示，今天活動以「茶顏‧觀色─茶人服裝秀」、「追根‧茶源─大地茶席」、「靜觀‧默茶─室內茶席展演」、「大家找茶趣─DIY體驗」4大主軸串連，結合音樂展演、茶展售市集。且為讓遊客也能體驗大地茶席魅力，活動現場邀請社區和業者透過創意茶席擺設，供遊客自由選擇喜歡的茶席，免費細品在地的優質好茶，聽在地茶人細說在地故事，而這也是大阿里山區第一次，也是最具特色與規模的茶席競賽活動。
至於茶人服裝秀則特別邀請台北大稻埕「衣戲院」以阿里山茶道為主題，精心設計一系列「靜、清、柔、和」共12款的時尚茶服，由阿里山各茶區的茶人擔任走秀模特兒，並搭配汎絲路樂團知名音樂家現場演奏，融合時尚、茶道與地景，別具風情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。