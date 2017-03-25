大地茶席有特色 民眾盡情品茗聽故事

各茶席都是參與團體和店家精心擺設，各具特色。（呂妍庭攝）

各茶席都是參與團體和店家精心擺設，各具特色。（呂妍庭攝）

各茶席都是參與團體和店家精心擺設，各具特色。（呂妍庭攝）

正港茶人走秀，展現茶人姿態。（呂妍庭攝）

正港茶人走秀，展現茶人姿態。（呂妍庭攝）

正港茶人走秀，展現茶人姿態。（呂妍庭攝）

正港茶人走秀，展現茶人姿態。（呂妍庭攝）

阿里山國家風景區管理處今明兩天在嘉義縣牛埔仔遊憩園區辦「茶、生態之旅暨產業行銷推廣活動」，寬廣草原上各具特色風情的茶席格外引人入勝，遊客在徐徐涼風下，邊品茶邊聽茶人說故事，十分愜意。

阿管處表示，今天活動以「茶顏‧觀色─茶人服裝秀」、「追根‧茶源─大地茶席」、「靜觀‧默茶─室內茶席展演」、「大家找茶趣─DIY體驗」4大主軸串連，結合音樂展演、茶展售市集。且為讓遊客也能體驗大地茶席魅力，活動現場邀請社區和業者透過創意茶席擺設，供遊客自由選擇喜歡的茶席，免費細品在地的優質好茶，聽在地茶人細說在地故事，而這也是大阿里山區第一次，也是最具特色與規模的茶席競賽活動。

至於茶人服裝秀則特別邀請台北大稻埕「衣戲院」以阿里山茶道為主題，精心設計一系列「靜、清、柔、和」共12款的時尚茶服，由阿里山各茶區的茶人擔任走秀模特兒，並搭配汎絲路樂團知名音樂家現場演奏，融合時尚、茶道與地景，別具風情。

(中時)