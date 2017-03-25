香港已死？回歸20年第五屆特首選舉 東方之珠可否再造輝煌？

東方之珠-香港從開埠以來就是東西文化交匯，文明交織、衝擊繼而閃耀出光芒的地方，過去，現在未來都將會是如此。

張愛玲寫的「第一爐香」是這樣描繪香港的，「處處都是對照，各種不調和的地方背景，時代氣氛，全是硬生生地摻揉在一起，造成一種奇幻的境界」。在她的筆下，香港匯聚了多元紛雜的色彩，投射了西方對於重建東方社會的想像，同時又具有古老中國風情的回爐再造。

香港目前面臨的困境，和產生香港奇蹟的歷史脈絡息息相關。世界政治經濟結構形塑了香港的過去，世界秩序重新調整也將開創香港的未來。今日香港產生的問題和解答，可能都要在這個大的歷史脈絡下觀察才能更深刻，更有穿透力和更具有前瞻性。在這樣的大視角下，香港第五屆特首的選舉就是香港在國際政治經濟秩序劇烈轉變下影響香港未來的一個重要環節。

面對快速崛起的大陸，過去在特定時空背景下產生的東方明珠香港感覺到有些無所適從。過去自然生成的地理優勢不斷喪失，利用東西方文明的優勢逐漸褪去，東西方文明衝突的前沿逐漸凸顯。香港社會的發展既是東西方交匯的收益者，也是東西方衝突的受害者。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵對此有深刻的觀察。他認為香港因為特定時空背景形成的心態要轉換，要走出來，要超越自己。「但這非常難！」「時空轉換了，30年河東，30年河西，現在內地翻天覆地的變化，讓香港原來的地理位置優勢失去了不少，比如大陸很多港口的開放，很多地方制度的創新包括自貿區的建立，香港的比較優勢一點一點的喪失」。他因此認為，香港面臨的是全球化下的調整，是整個全球政治經濟格局轉換的一種挑戰，香港社會主流目前提出的解決方法他認為並不太客觀。

香港其實有不少可以參照的地方。論過去歷史經歷和未來發展戰略，新加坡可以作為香港的借鑒。論發展民主、深耕本土，台灣的正反面經驗都值得香港「趨吉避凶」和學習。在回歸後充分利用大陸快速發展的優勢應該是香港未來特首引領社會逐漸形成的共識。香港除了在亞投行，一帶一路，大灣區建設，粵港澳一體化可扮演關鍵性的角色外，「自我創新」應該也是香港特首和香港社會有意識的作為。

對於香港社會在回歸後的逐漸撕裂，大陸學者感到憂慮。他們普遍認為，香港對比內地還是比較有優勢的，但是如何能走出一條活路，還是要依靠香港特首和各階層有識之士主動「轉換腦筋」。「觀念不變，就沒有空間，容易把事情做窄，做死。沒有靈通感、靈動感的空間了。制度不變，但是觀念變了，制度實施的空間就打開了。」李曉兵用這樣的話來形容香港可以進行的自我創新。他認為香港在制度保持不變的情況下，只要觀念隨著時代的發展，隨著外部環境的變化而調整，實踐就會發生變化，將人的能動性把空間打開。

香港社會應該思考通過香港和內地在「國家的發展戰略上」找到一個融合點。「在這個融合點上你有你的利益，我有我的利益，大家共同的找到一個最大公約數，形成良性的互動。也就是通過發展促成問題的解決。通過發展來解決問題的思路，而不要用簡單的以解決問題的直線方式來解決問題，那樣的話，抵觸和阻力會更大。」

對於香港特區和中央政府關係的未來，大陸許多學者也不諱言，北京也在摸索中學習。李曉兵就表示，香港特區中聯辦包括外交部駐港機構也是特定時空的產物，在時空轉換的情況下，也應該與時俱進有所調整。「中央在治港的模式也在摸索，香港和中央的關係也在摸索，實際上是兩個層面的摸索。」

隨著香港新特首的即將揭曉，香港社會不應該瞻前顧後，顧盼自憐，反而應該具有黃霑在滄海一聲笑中洞悉世事的豁達和老成，滄海笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪記今朝.............

(旺報)