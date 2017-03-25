高雄兩醫療團隊 澎湖巡迴義診

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高雄阮綜合醫院和安泰醫院等醫療團隊，明天同步在白沙地區辦理醫療健康促進與婦女乳房攝影等巡迴檢查，白沙地區民眾可把握難得機會，為自己身體健康把關。

去年與澎湖縣府簽訂策略聯盟的高雄阮綜合醫院，本月先後在西嶼展開健康促進義診活動，明天則轉赴白沙衛生所辦理腹部、乳房超音波、子宮頸抹片檢查、口腔與大腸癌篩檢和尿酸、B、C肝炎、GOT、GPT等抽血檢查與醫療諮詢等。

另外，澎湖縣衛生局與高雄安泰醫院合作辦理乳房攝影巡迴車，明天亦轉赴白沙和西嶼地區辦理巡迴篩檢服務，凡年滿30至74歲民眾可把握難得機會，接受篩檢服務。1060325

(中央社)