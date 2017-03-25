端節連假台澎機位 27日開放訂位

今年端午節也是連續假期，台澎空中交通機位將於27日上午8時開放訂位，各航空公司澎湖航線共計有699架次、提供7萬1133個座位。

遠東航空配合端午節連續假期離島疏運，除了原排定的定期航班外，5月26日至5月31日，為滿足離島鄉親返鄉及旅客出遊需求，北馬和高馬各分別再規劃加班機10個架次計1630個座位，也同步在27日上午8時開放訂位。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖旅外鄉親旅遊或返鄉應儘早行程規劃，提前安排訂位購票，如訂不到機位可逕洽縣府鄉親機位需求服務平台，提早向各航空公司協調增開包機。

遠東航空也提前公佈端節加班機，包括有5月26日和29日2天台北往馬公上午9時25分和晚上8時5分、馬公往台北中午1時20分和晚上7時5分；高雄往馬公下午5時35分和晚上9時50分，也將配合27日同步開放電話訂位。

澎湖縣政府表示，自104年起，只要連續假期在3天以上，台澎空中的機票都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制之措施，民眾在訂位和開票時要特別注意，若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位和辦理退票，以維護自身之權益。1060325

(中央社)