粉紅色人龍 十八尖山粉紅健走趴登場
新竹市「粉紅健走趴」今天在十八尖山熱鬧開場， 雖天氣不佳，但仍有上千民眾共襄盛舉，一起換上主題要求的粉紅色服裝，形成長長「粉紅色人龍」，頗為壯觀。
新竹市政府衛生局表示，「粉紅健走趴」主題健走活動吸引很多年輕的女性朋友青睞，一起揪團穿著粉紅衣著響應粉紅健走趴活動，為細雨紛紛的十八尖山增添趣味的粉紅夢幻色彩。
新竹市長林智堅表示，期望透過趣味主題健走活動，推廣市民培養健康生活型態，揪團健走又可以和親友聯繫感情，鼓勵還沒有運動習慣的朋友們，可以從健走開始，建立規律運動習慣，促進身體健康。
衛生局表示，「健走」好處多，可以預防及改善心血管疾病、糖尿病、代謝症候群等慢性疾病、控制體重、預防骨質疏鬆、預防跌倒、更可紓解壓力，以步代車，經濟又環保。
任職於新竹馬偕紀念醫院的王菀瑜，今日穿著粉紅色圓點雨衣揪同事一起來參加，並抽獎獲得價值2500元的知名品牌運動鞋禮券，開心表示，早起運動不但可以練健康，又可以拿大獎，就算下雨也要熱血響應。
為了讓民眾透過運動，讓身體更健康，於4月也將舉辦「海天一線寶貝健走趣」及5月「景觀大道三代同堂」活動，並祭出豐富獎項，詳情可上新竹市衛生局網站查詢。1060325
(中央社)
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