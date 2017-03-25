趙天麟公益完跑第16站 捐文府國小3萬6
立委趙天麟舉辦的大高雄公益完跑，25日從第15站左營跑至第16站鼓山，數百名跑友完成10公里路跑後，測得心跳3萬多下，趙天麟將「心跳存褶」等同金額湊成3萬6千元捐贈給文府國小校長蕭木川做為空汙防治基金。跑友們也相約，讓我們繼續跑下去。
25日清晨6:30，在寶島歌王良山兄嫂、鼓山區公所主秘陳姿芬、左營區公所民政課長曾玉華、蕭木川等主持鳴槍儀式，趙天麟與跑友們從龍華國中起跑，跑至10公里外的龍華國小。
趙天麟感謝熱血跑友報名響應路跑，並將大夥一起完跑累積的心跳總數存入心跳存摺，轉換成贊助金額，捐助給飽受空氣汙染危害的文府國小，做為空汙防治基金。
趙天麟也預告4月8日梓官至橋頭路跑，歡迎跑友踴躍參加。
(中時)
關鍵字：趙天麟
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