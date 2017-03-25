《放眼天下》北韓金正恩是政治神童？學者揭開真相
金正恩近日又被美國發現在核試場挖掘新隧道，疑似準備新一次飛彈試射，頻頻挑戰美國的忍耐極限！33歲的金正恩讓71歲的狂人川普頭痛欲裂，進退不得，每一步如同有高人指點，是天生的政治神童嗎？東北亞專家蔡增家一語道破，任何國家只要擁有核武，每個人都是政治神童！
中視《放眼天下》節目本集深度探討，金正恩不但可能掀起二次韓戰，也挑起美中矛盾，造成中韓對立。蔡增家分析，金正恩的「富士山血統」是造就他不可預測、我行我素的主因。戰略學者賴岳謙則表示，金正恩不斷挑釁，不能排除二次韓戰的可能性，中國大陸的最後底線，極可能是接受美國跟朝鮮終究一戰，但不要擴及周邊中俄等國，要求把戰爭侷限在「有限戰爭」！經濟學家馬凱則表示，如果二次韓戰爆發，台灣可能成為美軍的後勤基地，馬凱研判，如同第一次韓戰，台灣能從中得到利益。國際政治專家陳一新說，北韓如同美國隱形盟友，狂射導彈配合演出，以加速薩德部署。
3/25《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、政大國關中心教授蔡增家、實踐大學副教授賴岳謙等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
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