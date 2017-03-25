為了一碗牛肉麵 通緝犯遭警逮獲
蔡姓通緝犯昨天深夜在距離派出所不遠的巷弄內著名的牛肉麵店前排隊，沒注意北港派出所多名員警前後包夾，等發現警察時，雖加足火力狂奔、企圖突圍脫困，仍不敵優勢警力而遭逮；蔡男落網供稱，為了躲避員警追緝，家也不敢回，沒想到一時犯癮，為了一碗牛肉麵竟就被警察逮獲，大呼「真正有夠衰！」
北港派出所警員李建宗、陳楷易昨天深夜巡經北港鎮街區，發現疑似因涉公危及竊盜案遭通緝的蔡姓男子現身，因蔡男生性狡猾，員警不敢大意，緊急調派警力支援逮人，蔡男見狀卻立即拔腿狂奔，警方展開追捕，最後仍遭逮。
(中時)
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