啃老族騎車遇警心虛 起獲3小包安毒

35歲黃男因染毒，1月才剛出獄，無業在家吃穿全靠父母，23日傍晚5時許騎車在高雄巿七賢、南台路口，因看見警察巡邏，一時心虛將車停在路邊，新興警分局中山所員警見他舉止有異，上前盤查，黃男坦承仍在吸毒，現場起獲安非他命3小包，依毒品罪送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)