洪晟金屬擴廠啟用 捐消防幫浦車
在通霄鎮設廠超過28年的洪晟金屬股份有限公司，是國內最具規模的精密鋁合金鋅合金鑄造及CNC加工廠，年營業額逾2.8億元，2年前選在通灣里設立新廠，25日舉行落成啟用儀式，邀請縣長徐耀昌共襄盛舉，同時捐贈苗栗縣消防局一輛消防幫浦車，提升縣內災害搶救能力。
縣工商發展處長黃智群形容，洪晟公司是傳產界的隱形冠軍，生產的金屬零組件品質優異，外銷日本、歐美等多國，在地耕耘數十年，這次要擴建新廠仍選擇留在通霄，投資3.5億建3000坪廠房、添購機器設備等，為地方增加就業機會，也是縣府招商輔導計畫的模範生。
洪晟金屬公司董事長洪文昌出身通霄貧農家庭，選在通霄內島里白手起家設廠，他強調秉持高品質產品、用人在地化等理念，使公司持續穩定成長，將來也會與聯合大學合作，希望在地青年在地就業。
為回饋鄉里，同時有感於通霄轄內山林火警頻傳，大型消防車不易進入狹小山道，洪文昌選擇捐贈一台中華菱利1200cc小貨車改裝，造價新台幣80萬元小型消防幫浦車，車上配備有無線電通訊裝備、10匹馬力高壓柴油幫浦、高壓水管200米、水箱容量600公升等滅火裝置，針對搶救狹小道路山林等火警，同時也對於化學油類火災能達到迅速滅火之功效。
(中時)
關鍵字：通霄、洪晟金屬股份有限公司
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