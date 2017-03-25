歐盟今60歲 迎來命運十字路口

歐盟成員國今天在義大利齊聚慶祝羅馬條約60週年，不過，再過4天英國就要啟動脫歐程序，歐盟在邁入花甲之年時，卻迎來命運的十字路口。

1957年歐洲6國代表在羅馬簽署歐洲經濟聯盟與歐洲原子能共同體條約，成員國包括法國、義大利、比利時、荷蘭、盧森堡和西德，展開歐洲整合的步伐。

歐盟成員國領導人今天齊聚羅馬，原本該是大肆慶祝時刻，不過就在去年英國通過脫歐公投後，今天的聚會反而變成團結誓師大會，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）會前表示，除將回顧過往的成就外，也將商討歐洲未來10年的挑戰，但是成員國將會承諾團結一致，造福人民。

英國首相梅伊（Theresa May）已預告不會出席，因為3月29日她就要正式啟動脫歐，未來與歐盟關係轉變為談判桌上的對手，特別是歐盟要英國付出天價的分手費，雙方關係愈來愈劍拔弩張。

且除了英國之外，歐盟內部歧異問題也隱隱浮現，今天的羅馬峰會後將發布一份宣言，主題是「歐洲是我們的共同未來」，不過，傳出成員國對宣言的內容有不同意見。

歐盟成立60年，人們可以決定在哪個國家工作，西歐的貨品可以進入到東歐，自由流動帶來許多便利，但是人們抱怨歐盟管的太多，甚至比自己的國家還有權力，而多國崛起中的右翼政黨積極鼓吹脫歐，歐盟正站在命運的十字路口，已不能迴避改革，今天的羅馬宣言將是起點。1060325

(中央社)