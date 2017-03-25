傳承傳統技藝 台南3藝師獲證書
台南市政府今天下午在藍晒圖文創園區舉辦「市定傳統藝術保存者授證暨2017藝活LOHAS啟動儀式」，由市長賴清德頒贈證書給3名藝術工作者，並盼外界更認識傳統技藝之美。
今天獲頒贈市定傳統藝術保存者證書的有「粧佛－黃德勝」、「神明紙帽－高啟舜」、「神明銀帽－郭春福」等3名市定傳統藝術保存者。市府希望藉由對傳統技藝師傅的禮遇與尊敬，鼓勵傳統工藝的傳承。
賴清德表示，台南市政府盼將台南市打造成為台灣的文化首都，讓任何一個人來到台南就知道台灣。如果沒做到，就是失責；而為達到這個目標，一定要保存有形與無形的文化資產。
他說，透過授證讓傳統技藝能夠傳承，改變過去只傳媳婦不傳女兒的傳統；現在大家都可以成為傳統技藝的代表人，是台南市保存無形資產的寫照。
賴清德表示，已有越來越多台北市來的年輕人移居台南，擁有一間房子，對年輕人來說，是一件很了不起、很幸福的工程，且漸漸成為潮流成為趨勢，這就是有計畫保存文化的結果。
他說，台南縣市合併升格後，市府投資在有形文化資產的經費，包括原台南水道1.8億、水交社文化園區1.5億、西市場整建1.8億，以及近日核定的曾文溪渡槽橋整修工程2.3億。在無形資產方面，登錄的傳統藝術共有33項、52名傳統藝術保存者或團體。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。