傳承傳統技藝 台南3藝師獲證書

台南市政府今天下午在藍晒圖文創園區舉辦「市定傳統藝術保存者授證暨2017藝活LOHAS啟動儀式」，由市長賴清德頒贈證書給3名藝術工作者，並盼外界更認識傳統技藝之美。

今天獲頒贈市定傳統藝術保存者證書的有「粧佛－黃德勝」、「神明紙帽－高啟舜」、「神明銀帽－郭春福」等3名市定傳統藝術保存者。市府希望藉由對傳統技藝師傅的禮遇與尊敬，鼓勵傳統工藝的傳承。

賴清德表示，台南市政府盼將台南市打造成為台灣的文化首都，讓任何一個人來到台南就知道台灣。如果沒做到，就是失責；而為達到這個目標，一定要保存有形與無形的文化資產。

他說，透過授證讓傳統技藝能夠傳承，改變過去只傳媳婦不傳女兒的傳統；現在大家都可以成為傳統技藝的代表人，是台南市保存無形資產的寫照。

賴清德表示，已有越來越多台北市來的年輕人移居台南，擁有一間房子，對年輕人來說，是一件很了不起、很幸福的工程，且漸漸成為潮流成為趨勢，這就是有計畫保存文化的結果。

他說，台南縣市合併升格後，市府投資在有形文化資產的經費，包括原台南水道1.8億、水交社文化園區1.5億、西市場整建1.8億，以及近日核定的曾文溪渡槽橋整修工程2.3億。在無形資產方面，登錄的傳統藝術共有33項、52名傳統藝術保存者或團體。1060325

(中央社)