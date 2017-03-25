後龍灣工作坊藝術駐村老宅 氣球展登場
兒童節即將到來，位在同興老街的志工組織後龍灣工作坊於25日至4月2日，舉辦「童心同心同興藝術駐村氣球特展」，古樸的百年老宅內卻有富童趣的氣球客家龍、國王座椅、企鵝等，邀請親子同遊平日免費，假日只需50元，一起讓夢想起飛。
後龍灣發展協會理事長陳彥云表示，工作坊成立迄今始終都圍繞4組核心價值，包括結合環保、文創及藝術，由在地人發起的環境保護，從產業面推廣有機農業、以行銷方式進行藝術推廣，透過在地故事進行文化資產活化。
陳彥云說，這次氣球特展是後龍灣客棧啟用以來，首檔藝術駐村，邀請的是志工伙伴王贊富與他的瓏粧氣球創作團隊進駐，另外也規畫石虎米的有獎問答小活動，希望讓後龍、甚至是苗栗縣的親子可以有個輕鬆玩耍、學習的地點。
小小的古宅展場占地不大，分成三個空間，用氣球作為區隔的門簾，氣勢攝人的客家龍緊扣後龍的意象，龍身盤旋在天花板，還有喜羊羊、企鵝等讓小朋友近距離接觸，氣球特展策展人王贊富與團隊花了一整周的時間施作，用上近萬顆氣球，打造兒童氣球樂園。
來自苗栗市的葉小姐在網路上輾轉得知氣球特展訊息，帶著雙胞胎兒子來欣賞，小朋友一看到氣球就露出滿滿的笑容，她說，很感謝這群志工無私的付出，才能有這場在地藝術展覽。
(中時)
關鍵字：後龍灣工作坊
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