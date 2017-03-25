台東美術館 「以人之名─周慶輝個展」登場

周慶輝完整的作品正在台東美術館展出，巨幅「人的莊園」是他最新的作品。（黃力勉攝）

周慶輝（右）完整的作品正在台東美術館展出，包括「行過幽谷」及「野想：黃羊川計畫」，左為藝術家陸先銘 。（黃力勉攝）

當代攝影家周慶輝，集結15年來完整的攝影作品「以人之名─周慶輝個展」，25日在台東美術館開幕展出。周慶輝表示，最新的創作「人的莊園」共有9幅巨幅照片，是第一次完整公開展出，連他也是佈展完成後才看到9幅作品一次呈現，很值得一看。

周慶輝15年來一共在台北美術館舉辦過3次個展，從最早期紀實攝影、拍攝樂生療養院的「行過幽谷」，到遠赴甘肅拍攝的「野想：黃羊川計畫」，以及最新的作品「人的莊園」，這次全部一次搬到台東展出，到台東美術館能看到這些年來嘔心瀝血的創作。

周慶輝指出，為了這次到台東的展出，行過幽谷的照片全都回到暗房中，以手工沖洗銀鹽照片，讓他回到最早學攝影的原點，很難得也重溫攝影的學習過程。

而最新創作「人的莊園」，周慶輝曾在北美館展出，但並未完整的展示9幅巨幅照片，這次照片輸出後運到台東、開箱佈展後，他也是第一次看到9幅作品在展場中完整呈現，每張照片十分巨大，就是因為裡頭有很多細節，讓民眾可以仔細的搜尋，搜尋的過程中照片彷彿變成會動的影片。

他說，「人的莊園」是將人身邊無形的籠子具體呈現，為了攝影計畫，費時2年向動物園溝通、借場地，把動物遷出籠子、再把人放進籠子中拍攝、拍攝完畢動物再遷回籠子中，每張都是拍攝的照片，而非合成影像，在影像充斥的現代，衝擊觀賞者的視覺。

(中時)