狠夫持刀砍殺妻小再自刎 供稱工作壓力大

基隆市53歲劉姓早餐店老闆昨天清晨持刀砍殺妻子及大女兒後自刎，造成妻子頸部15公分刀傷，一度險些喪命，女兒臉手多處刀傷。昨天三人緊急送往基隆長庚手術治療，今天警方訊問劉男時，向警透露家中經濟並無虞，稱只是「工作壓力大」，至於是否如鄰居口中因投資失利才動起殺機則沉默以對。

劉男和妻子昨天清晨在早餐店內做生意，隨後大女兒也下樓幫忙，曾有人入店買早餐被劉驅趕，接著不知何故突然持麵包刀，往妻子頸部砍去，卻被大女兒阻止，竟也狠心揮舞手中長刀砍殺，直到妻女兩人倒臥血泊，隨即持刀自刎，昨警方依殺人未遂罪嫌將劉男函送法辦。

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(中時)