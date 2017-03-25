清忠盃50周年 日本友人共襄盛舉

淡江中學校友橄欖球俱樂部與同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會齊聚一堂，一同紀念清忠盃50周年。（大會提供）

為了紀念台灣「橄欖球之父」陳清忠所舉辦的「清忠盃」，今在淡江中學體育場舉行，儘管陰雨綿綿，但各年齡層的橄欖球員，展現不怕苦、不畏難的橄欖球堅毅精神，在球場上盡情享受比賽。今年適逢50周年，特別邀請遠從日本而來的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會來台進行友誼賽，一同紀念難得的50年里程碑。

台日兩地OB在雨中激戰。（大會提供）

陳清忠出生於1895年，當年遠赴日本同志社大學主修英文，接觸到橄欖球運動，1923年學成返台任教於淡水中學，就將熱愛的橄欖球運動帶進台灣，也是台灣橄欖球運動第一人，被成為「橄欖球之父」，他將橄欖球帶進台灣的那年，恰好是橄欖球運動發明的第100年。

曾任淡江中學校長的陳清忠，1960年辭世，淡江中學校友橄欖球俱樂部為了紀念他對台灣橄欖球的貢獻，自1968年起舉辦「清忠盃」橄欖球賽，今年適逢50周年，由於2013年校友會曾在橄欖球運動落地台灣90周年時前往同志社大學「尋根」，並邀請同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會能在「清忠盃」50周年來台一同紀念，才促成今日美談。

「清忠盃」一辦50年，是國內由校友私人募款舉辦、全台歷史最久的賽事活動。淡江中學校友橄欖球俱樂部現任會長吳榮達表示，比賽長期舉辦，的確對人力、物力是極大考驗，但校友們展現橄欖球精神，展現團隊合作與驚人的凝聚力，才能讓比賽一辦50年。

目前擔任淡江中學家長會副會長的于達同，也為「清忠盃」奉獻心力，他強調「清忠盃」是淡江中學年度盛事，校友有錢出錢、有力出力，不但協助舉辦「清忠盃」，每兩周還有學長固定返校指導學弟，他說：「校友凝聚力強，希望將橄欖球精神傳遞下去。」

儘管今日天公不做美，但參與比賽的每個球員，都把握難得機會，在球場上以球會友，絲毫不受雨勢影響，並用行動力挺「清忠盃」，來自日本的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會更有超過50人來台，讓「清忠盃」50年更加意義非凡。

(中時電子報)