啟能中心親職教育 帶身障兒出遊
苗栗縣華嚴啟能中心為提升身障家庭家長提供子女休閒娛樂、文化的體驗，增進親子關係，25日針對中心服務對象舉辦「106年春季親職教育活動」，協助家長們在週末假期帶領子女一同歡度山城知性之旅。
華嚴啟能中心在地深耕27年，有豐富的身心障礙家庭服務經驗，深知身障家庭常因各種內外資源不足，影響生活品質，且許多身障家庭家長常汲汲於生活、工作，對於子女的生活及教育常心有餘而力不足，甚至無時間與子女們相處，有鑑於此，在工作人員、社工及教保老師的協助下，邀請家長和身心障礙孩子一起搭乘遊覽車，到以木雕創作為主的山板樵農場遊憩。
農場佔地廣闊，還是全國唯一的臉譜文化生活館，園內植物步道、生態池等適合讓忙碌生活的家長放鬆，讓親子們有互動及知性學習的機會，也讓家長可以藉此機會互相交流及經驗分享。
透過社工設計的團康活動滾大球、木雕彩繪DIY等，提供親子間休閒娛樂及感情交流之機會，在互助過程中加強親子關係，並邀請律師張麗琴進行「如何處理民事糾紛」的親職教育講座，藉由專業授課提升家長們的民法知識應用於生活之中。
(中時)
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