2017高雄獎頒獎 陳菊恭喜所有得獎者
2017高雄獎25日在高美館舉行頒獎典禮，高雄市長陳菊出席恭喜所有獎項得獎者，並提到高雄獎已成為台灣新秀藝術家的重要舞台，為實質鼓勵創作者，獎金也從2009年至2012年逐年提高，從20萬元加碼到40萬元。
陳菊頒獎給陳劭彥、張淳皓、許進源、廖敏君與鍾佩蓉等5位高雄獎得主，成立第3年的「何創時書法篆刻類特別獎」則頒給鄭宇宏。
本屆高雄獎共有611位參賽者，評選出「高雄獎」5名、「何創時書法篆刻類特別獎」1名、優選8名及入選23名。
(中時)
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