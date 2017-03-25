熊讚熱舞歡慶兒童月開跑

兒童節將到，熊讚隨著旋律扭動圓滾滾的身體，為兒童月揭開序幕。（北市教育局提供）

北市府今天特地選在動物園，邀請熊讚、台北赤蛙、梅花鹿3隻吉祥物粉墨登場，為全國小朋友秀舞技，手舞足蹈大跳「2017世界大學運動會小小運動操」，熊讚圓滾滾的身體隨著旋律扭動，逗得孩子哈哈大笑。

為慶祝兒童節，上午在動物園舉辦盛大慶祝活動，由教育局主任秘書謝麗華主持，活動開場先由教師管樂團為孩子帶來精彩的管樂表演，傳達師長們對孩子的祝福。接著，謝麗華頒發獎狀給榮獲微夢想旅行及小小設計家得獎團隊，肯定他們勇於實現夢想，並透過實際行動關懷社會分享愛，實在了不起。孩子們被謝麗華親切的笑容和互動感染，大聲回應謝謝「謝阿姨」。

謝麗華帶領孩子進入活動高潮，邀請現場來賓進入「熊讚Brovo」臉書，前300名按讚的朋友就可獲得精美獎品。接著活動進入高潮，進行第一階段抽獎，先抽出「熊讚獎」3台iPad及「藝童獎」樂高積木，現場觀眾High翻天。

除了主舞台活動外，現場體驗攤位中有超過22個攤位巧妙融入世大運運動項目元素，如辛亥國小的「3C玩創藝」­行動藝文教室，讓小朋友們運用平板完成世大運相關問題與任務，寓教於樂，仁愛國小的魔法Do Re Mi則是運用數位科技，讓大家用律音管敲出旋律，演奏結束後立即猜出曲名便可順利過關，現場小朋友藉由科技變身音樂家，孩子樂翻天。

在微夢想發表會中，福德國小小朋友和大家分享的是「虎虎生豐溪遊記」，他們利用假日到學校旁的虎山步道擔任假日解說志工，以行動學習載具配合即時回饋APP進行學習，展現愛社區、愛環境的情感；麗湖國小四年級學生為學弟妹介紹好書、成立學校行動圖書館，還到北投圖書館擔任圖書志工。

學生林冠儀說，為了要服務他人，自己很認真讀了更多書；學生江昀學則說，剛開始行動圖書館活動沒有人來借書，透過宣傳，來借書的人越來越多人，覺得很有成就感。

教育局指出，2017兒童月系列活動­藝童趣學習I am learning將延伸到4月底，所有的大朋友及小朋友可以跟著活動摺頁，到各館所享受優惠體驗。詳細資訊可上台北市2017熊讚兒童月網站閱覽。

(中時)