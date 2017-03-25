王力宏也瘋王建民 昔日音樂棒球二刀流
華語流行音樂天王王力宏今天在新莊球場，為中華職棒28年球季投出第一球，各界好奇他的投球有底子，他自己透露「高中是棒球校隊投手，老師要我在棒球、音樂兩條路上抉擇」。
「這是我人生中第一次登體育場，沒有唱歌，大家竟然鼓掌，我非常開心」，王力宏今天身穿富邦悍將隊222號球衣，投出富邦悍將隊史第一球。
開球儀式上，打擊者是富邦集團董事長蔡明忠，捕手是球星高國輝，富邦金控董事長蔡明興擔任主審。
王力宏下場之後受訪，心情還是很激動，「我已經很久沒有進體育場，上一次是看王建民打球，當時他在紐約洋基隊，非常感動」。
王力宏日前練投影片曝光，網友對他的身手大為激賞，踩在正規距離的投手丘上，把球準確投進捕手手套。王力宏說：「我高中的時候是校隊投手，音樂老師告訴我，你要選擇棒球或是音樂，畢竟兩個很難兼顧。」
王力宏說，今天站上這麼好的場地，投出歷史的一球，夢想成真，「有一種魔幻的感覺，看到這麼多觀眾很激動」。
王力宏對棒球的熱愛，跟「台灣之光」王建民有關。
他說：「大家在音樂、電影方面認識我，可能大家都不知道我是投手，私底下很熱愛棒球，我在紐約長大，當年王建民成為紐約洋基隊投手，簡直像是作夢一樣。」1060325
(中央社)
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