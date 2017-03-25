新健保案受挫 川普親自致電記者報消息

美國總統川普今天親自致電「華盛頓郵報」和「紐約時報」，宣布因為無法在眾議院取得足夠闖關的票數，下令撤回打算用來撤銷及取代歐記健保的法案。

美聯社報導，「華盛頓郵報」（The Washington Post）的記者柯斯塔（Robert Costa）在接到川普電話後1分鐘，一邊與川普講電話，一邊將與川普的最新通話內容發在推特。

柯斯塔和「紐約時報」（New York Times）的哈柏曼（Maggie Haberman）接到這通電話都相當驚訝，因為這兩家報社都曾報導不利川普的新聞，遭川普痛罵是「假新聞」，還嘲笑「紐約時報」很失敗。

柯斯塔在美東時間下午3時31分接到電話，他當時還以為可能是讀者的投訴電話，因為沒有顯示電話號碼。

不過電話另一頭傳來的是川普的聲音：「喂，鮑柏。我們剛剛撤回法案。」柯斯塔在一邊訪問川普的同時，還一邊在推特上發布最新消息。

他在下午3時32分發文說：「川普總統剛剛打電話給我，他還在線上。他告訴我：『我們剛剛撤回法案。』」

「華盛頓郵報」國家政治記者柯斯塔在推文中說：「川普告訴我，我不怪保羅（萊恩，國會眾院議長）。」

哈柏曼首條推文在下午3時52分發出：「川普受訪時告訴我，現在這是民主黨人的錯。他預期歐巴馬『爆掉』後，民主黨人就會去協商。」不過她把歐記健保打成歐巴馬，已立刻更正錯字。（譯者：中央社陳昱婷）1060325

(中央社)