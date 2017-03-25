新健保案受挫 川普親自致電記者報消息
美國總統川普今天親自致電「華盛頓郵報」和「紐約時報」，宣布因為無法在眾議院取得足夠闖關的票數，下令撤回打算用來撤銷及取代歐記健保的法案。
美聯社報導，「華盛頓郵報」（The Washington Post）的記者柯斯塔（Robert Costa）在接到川普電話後1分鐘，一邊與川普講電話，一邊將與川普的最新通話內容發在推特。
柯斯塔和「紐約時報」（New York Times）的哈柏曼（Maggie Haberman）接到這通電話都相當驚訝，因為這兩家報社都曾報導不利川普的新聞，遭川普痛罵是「假新聞」，還嘲笑「紐約時報」很失敗。
柯斯塔在美東時間下午3時31分接到電話，他當時還以為可能是讀者的投訴電話，因為沒有顯示電話號碼。
不過電話另一頭傳來的是川普的聲音：「喂，鮑柏。我們剛剛撤回法案。」柯斯塔在一邊訪問川普的同時，還一邊在推特上發布最新消息。
他在下午3時32分發文說：「川普總統剛剛打電話給我，他還在線上。他告訴我：『我們剛剛撤回法案。』」
「華盛頓郵報」國家政治記者柯斯塔在推文中說：「川普告訴我，我不怪保羅（萊恩，國會眾院議長）。」
哈柏曼首條推文在下午3時52分發出：「川普受訪時告訴我，現在這是民主黨人的錯。他預期歐巴馬『爆掉』後，民主黨人就會去協商。」不過她把歐記健保打成歐巴馬，已立刻更正錯字。（譯者：中央社陳昱婷）1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。