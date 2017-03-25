蕭萬長：台資比照大陸內資 已開始磋談

前副總統蕭萬長今天說，台資比照大陸內資待遇一事，兩岸企業家峰會平台已經開始磋談，但要先了解企業個案需要。蕭萬長強調，大陸方面向他表示，願意加強民間的合作與交流。

博鰲亞洲論壇2017年年會今天繼續議程，蕭萬長今年再度以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分率團前往。蕭萬長昨天與大陸國務院副總理張高麗會面，今天與大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍餐敘，並於下午召開記者會說明相關情況。

蕭萬長昨天當面向張高麗表示，兩岸企業合作不應受短期政治因素的影響。

他今天說，這是一種希望不要發生的「預防性意見」，因為台商反映有一些大陸地方政府很積極，有一些趨於保守，他希望讓大陸了解不要讓這樣的事發生。

蕭萬長指出，從大陸方面得到的意見，他們都是願意加強民間的合作與交流。兩岸企業家峰會將針對一些個案進行了解並向大陸提出，必須處理的大陸就會處理。張志軍也很盼望兩岸企業家峰會今後要多出一點力為台商服務。

蕭萬長此行也向大陸方面提到，希望台資企業在大陸可以比照大陸內資企業的待遇。媒體詢問蕭萬長，大陸方面對於這項要求是否有進一步回應，以及是否已經規劃明確時間表。

他指出，2016年11月兩岸企業家峰會在金門開幕時，自己就不斷強調這一點，希望台資和大陸內資能有一個公平競爭的條件。當時與大陸全國政協主席俞正聲會面時，俞正聲當場回應，這個問題可以好好討論。

蕭萬長說，兩岸企業家峰會正對這項議題進行準備和磋談，要先了解到底大陸內資待遇和台商享有的待遇還有多大的差異，之後才能提出來解決。這次向張高麗再度提出，是希望讓對方知道。1060325

(中央社)