獨居老翁頭遭重擊陳屍租屋 檢警調查

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一名80歲獨居陳姓男子今天陳屍在高雄市苓雅區福德三路租屋處，頭部疑遭重擊傷痕，現場血跡斑斑，檢警封鎖現場調查。

警方調查老翁頭部有10餘處傷，臉部也有傷痕，疑遭鈍器重擊所致。

警方是在今天中午接獲通房東通報房客陳屍在租屋處，檢警隨即封鎖現場，初步發現死者頭部疑有遭鈍器重擊傷痕。

據指出，老翁有5名子女，日前才和孩子聚餐，未聽聞老翁和誰結怨或有仇家等問題。

陳男獨自租屋年餘，平常自己打理生活，警方調查陳男曾被質疑製造噪音打擾到鄰居，是否因此結怨或尚有其它致命的原因，警方還要調閱附近的監視器過濾分析調查。1060325

(中央社)