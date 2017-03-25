農藥政策急轉彎 毒物專家不滿代背黑鍋

食藥署擬開放使用農藥「氟派瑞」惹議，昨急找專家開會並宣布政策不變，晚間9時卻又改口「暫緩實施」。與會毒物專家姜至剛批評，政府非但不尊重專家專業，還讓專家背黑鍋。

台大醫院腎臟科醫師姜至剛今天投書媒體，指出衛福部在這次農藥風波上至少犯了3大錯誤，包括「風險溝通錯誤」、「會議定位錯誤」以及「風險分析錯誤」，批評衛福部視人民健康、國家安全、專業判斷於無物，荒腔走板。

姜至剛傍晚接受電訪時表示，衛福部再再強調政策符合預告等程序，也通知相關團體，沒有人提出意見，但究竟是「沒人有意見」還是「沒人有看見」，到底發給哪些團體卻不得而知，顯然風險溝通有瑕疵。

姜至剛指出，專家們與會不是為了替誰背書才出席會議，而是希望以科學的態度討論出結論，想不到最後結論和原本公告的沒有差異，但政策卻「轉彎了」，他直言，專家提供的專業意見相當不被尊重，「如果要暫緩，根本就不要開這個會」。

此外，他強調，會前他以為參加的是「專家會議」，畢竟專家會議在行政法層級前提上，就像是行政委託，結論不可隨意推翻，但直到參加完才知是「諮詢會議」，提出的意見都只是作為，讓專家頂著罵名出席還得背黑鍋。

姜至剛表示，食品安全應該是要公平、透明的，但這次事件看來，「風險分析都是假的，政治判斷才是最重要的，沒辦法接受。」

姜至剛說，其實會中有專家認為「氟派瑞」在農藥裡的毒性算是相對低的，即便領先其他國家開放，對民眾而言也是好事，不明白為何不公開數據讓民眾知道，直言行政團隊根本是「豬一般的隊友」。1060325

(中央社)