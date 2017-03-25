世界搏茶會日本銀壺驚艷藏家 單日業績衝破百萬

世界搏茶會參觀人次已破10萬人，帶動買氣。（呂妍庭翻攝）

世界搏茶會參觀人次已破10萬人，帶動買氣。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣舉辦的「2017世界搏茶會」進入倒數，會場每天湧進上萬人參觀品茗，人氣買氣最旺的「搏．茶業展」世界茶業展銷會館，今有各地收藏家專程前來收購日本金工大師雲雄手工打造的銀壺及花器作品，也讓業者單日業績衝破百萬元。

今年搏茶會與「山光．水影」主題館力邀藝術家陳淑強規畫打造，有別一般產銷會形式，特別把場域打造成富嘉義人文意象的展場，並邀集20家國內外頂級茶業廠商進駐，帶來具藝術性的茶文化商品，包含茶器具、茶食、茶服等，買氣強強滾，更有來自北、中、南的收藏家來此尋找藝術品，其中有日本「最美銀壺」金工大師雲雄大師純手工打造的作品受到收藏家青睞，現場買下銀壺、花器的商品金額超過百萬。

嘉義縣文化觀光局表示，世界搏茶會僅辦理第2屆，就已打開活動知名度與品牌形象，奠定嘉義．茶都的意象，更是國內收藏家趨之若鶩的熱門會所。且今年參展的廠商有陶花源、依茶三坊、桂花堂、台灣風物、春稻服飾、許家銘餅舖、當代陶藝館、林園製茶、生力農場、瑞壽堂、花草店、醇品雅集、竹君茶器、芳井堂、一茶工房、習竹雅舍、一品茶業、茶姿色、茶禪一味等優質業者，大多曾在世界各地參展，非常難得。

(中時)