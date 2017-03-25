中職開幕「金控大戰」 富邦8比5擊敗中信
(20:29最終結果)今中職28年開幕戰由富邦悍將對上中信兄弟，在新莊棒球場滿場觀眾前上演金控大戰，靠著第5局陳凱倫的滿貫炮打下5分大局一路領先，加上先發投手黃亦志7局好投壓制，終場以8比5擊敗中信，拿下球隊首勝。
此役富邦悍將在第3局展開攻勢，面對中信兄弟洋投伍鐸，首位打者李宗賢就敲出穿越安打，隨後張建銘擊出內野滾地球，卻造成中信內有守備發生誤，攻佔得點圈，林益全也把握機會適時擊出安打，加上外野手陳子豪又發生接球失誤，攻下2分先馳得點。
不過第4局中信兄弟林智勝隨即開轟追回1分，不過第5局富邦又開啟大局，前4棒接連敲安攻下1分，隨後滿壘林威廷一棒轟一發滿貫炮，富邦單局攻下5分大局；第6局富邦面對中信第二任投手鄭錡鴻，首棒打者李宗賢選到保送上壘，隨後張建銘與林哲瑄又接連敲安，再幫球隊添下1分。
中信前7局受制於富邦黃亦志壓制，直到第8局靠著王勝偉的二壘安打，加上野手選擇追回1分，9局上半又靠著曾陶鎔的代打三分炮，追到僅剩3分差，可惜還是無力挽回頹勢，終場以5比8吞敗。
富邦此役發投手黃亦志，先發7局投球表現可圈可點，僅被擊出3支安打，投出4次三振，唯一失分是被林智勝轟出陽春炮，繳出優質先發表現，成為繼2012年林煜清之後，史上第2年輕的開幕戰勝投。
(中時電子報)
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