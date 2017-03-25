土庫曼旅歐球星 中華男足當心小鮮肉

土庫曼旅歐球星明加佐夫代表出席記者會。（李弘斌攝）

中華男足要拿下國際賽對土庫曼的首次勝利，後防第一要務可能是要守住攻擊好手明加佐夫（Ruslan Mingazow）。這位長相清秀的25歲的「小鮮肉」，父親也是前土庫曼國腳，目前效力於捷克名門布拉格斯拉維亞，是該國唯一的旅歐球星。

「我們俱樂部的最大股東就是中國大陸的企業CEFC（華信能源），看到中文蠻親切的，台北給人的感覺也很棒，是一個很乾淨的城市，」明加佐夫24日已和隊友去逛過台北，還開心的拿出手機的自拍照說：「你看，我們還有去木柵動物園呢。」

土耳其的明加佐夫（左）體型不高但破壞力強，圖為他效力捷克俱樂部亞布洛內茨參加歐霸聯賽資格賽照片。（美聯社資料照）

明加佐夫2009年就以17歲之齡獲得拉脫維亞俱樂部青睞，2014年夏天轉會到捷克俱樂部亞布洛內茨，去年更加入曾獲13座捷克頂級聯賽冠軍的名門布拉格斯拉維亞。儘管他在斯拉維亞仍是替補，仍是土庫曼的進攻要角。

明加佐夫身高175公分，但彈性絕佳，比賽中常能從中場插上頭槌破門，且左右腳運用均衡，都能從禁區外遠射破門，速度和盤帶能力也都相當出色。

土庫曼位於亞洲核心，是個雨量極少的國家，但對已經旅歐8年的明加佐夫來說，適應台北的濕冷天氣不是問題。「我們兩天前抵達台灣時，天氣跟烏茲別克差不多，雖然今天開始下雨，不過我們本來就做過功課，知道台灣是個容易下雨的地方，已經有了心理準備，天氣不會影響我們的表現。」明加佐夫說。

(中時電子報)