三義木雕遭竊案 3共犯全數落網
苗栗縣三義鄉雙草湖工作坊在3月15日凌晨遭竊案，廠內數十件木雕藝品遭竊，警方於22日緝獲41歲的陳姓主嫌並起獲部分贓物，不過當時仍有3人在外躲藏，經由苗栗警方多日查訪、埋守，分別持拘票至桃園市中壢區拘捕40歲葉男、於桃園市楊梅區查獲正準備外出的36歲許男、42歲莊男。
3人向警方供稱，主嫌陳男提議到苗栗縣三義鄉木雕工作坊，行竊，並表示木雕藝品價值連城，三人聽了大為心動，因此鋌而走險，均坦承犯行。
這起木雕竊案有24件遭竊木雕藝品，另外6件已遭低價變賣，警方將積極追蹤可能銷贓、變賣管道。全案依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦，並清查陳嫌、許嫌等4人是否涉及其他竊盜案。
(中時)
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