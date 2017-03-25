穿義肢起水泡仍不放棄 吳昱萱想當珠寶設計師

復興美工吳昱萱克服身體障礙，努力鑽研商品設計，獲頒優秀身心障礙學生，未來盼成為珠寶設計師的她，也展示過去作品。（池雅蓉攝）

安溪國中的彭宗淳（左）雖因罹患骨癌無法繼續打最愛的排球，但他將對排球的愛，轉化成念書動力，未來盼成為醫生，幫助更多人。（池雅蓉攝）

新北市教育局25日舉辦「2016學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚大會」，從全市1萬3687名模範生中，選出373位五育傑出的模範生代表，另也表揚28位優秀身心障礙學生。

吳昱萱就讀復興商工美工科的產品工藝組，小學五年級時因罹患惡性骨肉瘤，經過次化療、截肢，更曾轉移至肺部，經反覆治療她仍不放棄學習，尤其參加全國身心障礙技能競賽培訓時，練習時間長達6小時，即便穿著義肢的部位都已起水泡，她仍堅持完成作品。未來希望繼續精進商品設計能力，未來要成為珠寶設計師，獲選優秀身心障礙學生

373位五育傑出的模範生代表中，就讀安溪國中的彭宗淳原是排球隊長，國一時罹患骨癌，讓他大受打擊。休學1年期間，經多次化療，返回校園之初，也難以適應，後在父母、醫師及同學陪伴下，將對排球的熱情轉成念書動力，總是名列前茅，未來希望能成為醫生，幫助更多人。

(中時)