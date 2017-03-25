私酒以洋酒瓶裝填偽裝 難逃安檢法眼

我要評比

不明酒品的私釀酒，以知名的洋酒空瓶裝填運送，還是被眼尖的澎湖岸巡尖山安檢人員識破，依法沒入並追查貨主，依法裁罰。

岸巡7總隊尖山安檢所今天在尖山6號碼頭貨輪卸貨區執行貨檢勤務時，查獲一箱以知名洋酒箱等裝填的私釀酒品，通報澎湖縣政府前來查扣進行驗，並通知貨主到案說明。

岸巡尖山安檢所今天所查獲託運的私釀酒，共有6瓶約4.2公升。

岸巡7總隊表示，曾先後在尖山碼頭查獲過多起民眾寄運私釀酒情事，過去大都是以塑膠桶直接裝填，此次是首次以喝完的洋酒瓶來裝填偽裝，但還是未能逃過安檢的法眼。1060325

(中央社)