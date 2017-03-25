生還救護士勇返崗位 成國軍形象廣告主角

329青年節將至，國防部製作形象廣告「責任篇」，以空軍救護隊2012年3月一場意外中唯一生還的救護士蔡宜哲為主軸，表達國軍扛起國家交付的責任，默默守護大家所愛的土地。

2012年間，一架編號7017的S-70C海鷗救護直升機，3月26日晚間在蘭嶼東南方外海進行海上吊掛救援時，不明原因墜海，機上6名機組人員，除了救護士蔡宜哲獲救外，其餘5人不幸殉職。蔡宜哲僅休息1個月，再度返回崗位。

國防部製作了以蔡宜哲故事為主軸的形象廣告，並放在國防部發言人官方臉書。片頭一開始由蔡宜哲第一人稱自述：「很多人問我，為什麼還要回來？」但他認為「如果此刻我逃避了，那豈不是背叛隊友？」

片中的旁白指出，「青年是什麼？青年不只是指年輕人，青年應該是種精神，也應該是種態度，青年是有想做的事、有想改變的世界，世界可能很殘酷，可能很難打敗，不代表我們就要放棄，不代表就該假裝忘記。」

片中有一段紀錄片導演齊柏林的訪問，齊柏林說，蔡宜哲的故事給他很大的啟發，而蔡宜哲決定重返工作崗位，也是一個令他敬佩的決定。

旁白指出，「一次又一次，面對世界，站上位置，然後在跌下後再站上去，就是青年的樣子。」

國防部表示，拍這部形象廣告是要向國人宣告，先賢先烈的期盼國軍沒有忘記，肩上扛起國家交付的責任，延續殉職同袍的英勇大愛，國軍無悔、無懼，默默守護大家所愛的土地。

此外，中華職業棒球大聯盟今天傍晚在新莊棒球場辦理職棒28年開幕戰演，球場的大型廣告螢幕播放這部形象廣告，國防部在球場大型看板張貼「永不妥協」的人才招募宣傳海報並設攤招募，希望將人才招募與精彩賽事相互結合，招募優質青年加入國軍的行列。1060325

(中央社)