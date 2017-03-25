古蹟內覓良緣戶政月老牽紅線

台中市西區戶政事務所今天在台中州廳內舉辦未婚聯誼，吸引許多年輕未婚男女參加。（張妍溱攝）

戶政人員巧扮月下老人幫未婚的有緣人牽紅線。（張妍溱攝）

戶政事務所當月老！台中市西區戶政事務所今天在台中州廳內舉辦「戀曲2017傳情臺中州廳」活動，在古蹟內舉辦未婚聯誼，吸引許多年輕未婚男女參加；戶政人員巧扮月下老人，在中西交錯的情境時空下，幫未婚的有緣人牽紅線，參加者互動熱絡，洋溢幸福氛圍。

西區戶政事務所主任劉賢智表示，報名當天就相當踴躍，這次活動報名有參加者凌晨4點多就從太平區趕來排隊，令人看了滿感動。第2場次活動地點選擇台中州廳，主要是州廳的歷史懷舊情懷及其巴洛克建築，希望未婚男女在此結下良緣，能歷久彌新又浪漫！

打破傳統室內配對方式，未婚聯誼活動透過精心設計的趣味團康活動、默契大考驗等活潑又具創意性的活動內容，讓本來生疏的男女，在短短的時間內可以開懷暢談，並以團隊合作的情感交流，完成戀愛大作戰。

(中時)