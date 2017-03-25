80歲獨居老翁遭利刃刺10餘刀殞命
80歲陳姓獨居老翁，25日被人發現赤裸陳屍在租住套房，頭臉被利刃刺殺10餘刀身亡，檢警初步勘驗，刀傷不深，但流血過多死亡，現場無破壞打鬥跡象，也無財損，朝仇殺方向偵辦。
職業駕駛人退休的陳翁，因性喜自由無拘束，不願與兒女同住，1年多前，以4千元月租下高雄市苓雅區福德三路某8樓套房，同樓層另有4位住戶。
房東每天都會到大樓打掃，25日上午9時，打掃至8樓時，見套房房門虛掩，從門縫探見老翁赤裸倒臥血泊，嚇得報警。
檢警到場勘驗，門鎖未被破壞，老翁倒臥在門旁的櫃子邊，臉部有數刀，頭部有10餘刀傷，刀痕交錯，顯見行凶時是往頭部亂刺，但都未刺破頭蓋骨，屋內無翻箱倒櫃情形，也未發現財物損失。
初步研判，凶嫌可能是熟人或擁有鎖匙者，才能在老翁未抵抗下進入屋內，行凶後，凶刀被帶離現場。檢警在現場勘驗至傍晚5時許，檢察官立即召開臨時偵查庭，詢問包括家屬房東等人。
據悉，老翁育有5名子女，因性喜自由而獨居，兒女經常到租屋處探視，6天前，兒子還帶老翁餐敘享受天倫之樂，也未聽老翁抱怨與鄰居或他人有糾紛。
不過，檢警調查，老翁疑因在房內有供奉神明，疑似夜間擲筊擾人清夢，而與鄰居曾有過口角爭執。
該棟大樓未裝設監錄器，警方將訪查各樓層房客，並進一步相驗釐清案情緝凶。
(中時)
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