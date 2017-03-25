油順精密公司新廠開幕 哈雷車隊「助陣」
台灣油壓制動器龍頭大廠油順精密公司，位於台中精密機械園區新廠25日舉行落成開幕典禮，地方人士、民代及產學界巨擘受邀參加，分享油順營運總部落成喜悅，愛好重機車的董事長王進勝邀集約50輛哈雷機車霸氣亮相，讓現場來賓大呼吸睛，展現「重」量級的氣勢。
「根留台灣、打世界盃的球隊！」，董事長王進勝指出，靠勞力密集的產業如今很難生存，而精密業則是產品研發為主，很多老闆跑到國外設廠但終究還是回到台灣，雖然台灣人工貴，若生產全面自動化，估計將可減少約40%的人力，台灣一定要走向研發創新，將產品的價值性延展，如此才能維持其競爭優勢。
成立33年歷史的油順精密公司去年10月進駐台中精密機械園區啟用，占地面積達4600坪、4層樓全新廠，持續引進包括DMG MORI高階車銑複合加工機、KUKA機械手臂等先進自動化加工設備，配合全自動金屬表面洗清生產線，經噴砂處理後再經表面皮膜處理作產品表面塗裝環保、省時、工，提供客戶更好更快的服務。
(中時)
關鍵字：油順精密
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