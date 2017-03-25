為期2天台澳商品交流 市民廣場登場

「2017台澳葡語系國家產品展銷交流會」展售葡式美食及葡萄牙手工藝品。（新北市經發局提供）

「2017台澳葡語系國家產品展銷交流會」今日在新北市政府民廣場開幕，將為期2天，除邀請澳門及葡語系國家特色廠商來台，展售澳門原創木質文具及葡萄牙手工首飾、織布等各式工藝品，也安排具有當地特色的葡語系歌舞表演，更廣邀新北好禮、蛋黃酥節獲獎店家、觀光工廠及新北農漁特產、原民風味、客家文創等在地業者參展。

25日晚間則是澳台商會成立2周年及本次展銷交流會慶祝大會，以往澳台商會曾捐贈新北意外災害救助款，今年也在慶祝大會捐贈給新北市玩具銀行50萬元，由市長朱立倫出席代表並頒發感謝狀，市府將用本筆捐款，繼續推動玩具銀行方案。

本次展售交流會由新北市政府與澳台商會共同舉辦，特色店家及商品包含「媽閣餅家」用炭火烘烤而成的葡式腰果曲奇，及「原質東隅」販售的木質相機和文具等文創商品，都是澳門別具特色的知名產品。澳台商會2016年曾在高雄舉辦周年慶祝活動暨農特產品展示會，今年移師新北市，盼透過異國美食與產品讓民眾體驗葡式文化特色。

經濟發展局長施威全表示，葡萄牙語在全世界有超過2億人口使用，在中南美洲則是僅次於西班牙語的第二大語言，文化及經濟的影響力不容小覷。透過本次產銷交流會，不僅讓市民不用出國就可體驗到異國特色產品，更盼藉此將在地特產介紹給外國朋友，帶動葡語系國家及地區和新北市交流。

(中時)