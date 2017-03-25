《食尚》廝殺 173混搭GTM默契落漆

《食尚玩家-就要醬玩》173、GTM拆夥組隊PK。（TVBS提供）

《食尚玩家-就要醬玩》173、GTM拆夥組隊PK。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《食尚玩家-就要醬玩》主持人「173」顏永烈與曾子余，首次拆夥與「GTM」Masha和AJ分別組隊，展開兄弟對決、六親不認的美食廝殺大PK！

組隊主導權交至「GTM」的AJ，他選擇顏永烈，而一旁的Masha則說：「好啊，我也沒子余一起過。」不料，曾子余似乎聽出Masha無奈的口氣，質問：「你剛剛好像有點失望？」還未進入比賽，組隊過程就已笑料百出。

因拆夥PK對決，導致顏永烈與曾子余平日的默契無法派上用場，比賽難度更升級，尤其製作單位設計「誰最會找美食」的關卡，雙方須派出一人畫出店家關鍵線索，顏永烈憑藉十年經驗，想出最快速方法，畫出提示要AJ撥電話詢問店家地址，無奈彼此默契有待加強，AJ始終看不懂顏永烈「作畫藝術」。而曾子余與Masha這組，曾子余自知畫圖功力不足，在Masha試圖解開線索的同時，他則求神拜佛，希望敵隊能找錯地址，笑說：「我只有這樣才能贏！」

更多精彩內容，請鎖定TVBS歡樂台 03月28日 晚間10點《食尚玩家-就要醬玩》

(中時)