《食尚》廝殺 173混搭GTM默契落漆
TVBS歡樂台《食尚玩家-就要醬玩》主持人「173」顏永烈與曾子余，首次拆夥與「GTM」Masha和AJ分別組隊，展開兄弟對決、六親不認的美食廝殺大PK！
組隊主導權交至「GTM」的AJ，他選擇顏永烈，而一旁的Masha則說：「好啊，我也沒子余一起過。」不料，曾子余似乎聽出Masha無奈的口氣，質問：「你剛剛好像有點失望？」還未進入比賽，組隊過程就已笑料百出。
因拆夥PK對決，導致顏永烈與曾子余平日的默契無法派上用場，比賽難度更升級，尤其製作單位設計「誰最會找美食」的關卡，雙方須派出一人畫出店家關鍵線索，顏永烈憑藉十年經驗，想出最快速方法，畫出提示要AJ撥電話詢問店家地址，無奈彼此默契有待加強，AJ始終看不懂顏永烈「作畫藝術」。而曾子余與Masha這組，曾子余自知畫圖功力不足，在Masha試圖解開線索的同時，他則求神拜佛，希望敵隊能找錯地址，笑說：「我只有這樣才能贏！」
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(中時)
關鍵字：食尚玩家-就要醬玩
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