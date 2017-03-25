百年前《婦女雜誌》，宣揚戀愛、離婚自由

臺灣商務印書館與國內著名書店「舊香居」攜手合作，25日起在台北舊香居藝空間推出「出版不朽─商務風華」特展，除了與讀者分享更多120年商務及70年臺灣商務精采動人的出版品，也推出跨世代文青名人說書會，希望能吸引年輕讀者認識商務印書館，特別是商務在出版、印刷、文化上的意義和影響。（張鎧乙攝）

「出版不朽─商務風華」特展展出百年前雜誌《婦女雜誌》、《學生雜誌》等，呈現當年社會風貌。（張鎧乙攝）

難以想像1920年代中國的女性雜誌，竟然可以討論離婚、自由戀愛、性慾等議題！商務印書館自1915年起發行的《婦女雜誌》，由一群男性寫手專門撰寫女性相關文章，備受矚目，尤其1925年的〈新性道德號〉，激進觀點就曾引起社會論戰。

正在台北舊香居藝空間展出的「出版不朽─商務風華」特展，呈現民初出版樣貌與生活百態，台灣商務印書館副總編輯高珊表示，「一般對商務印書館的印象是嚴肅的文史類書籍，但在這次的展覽中，舊香居展示了教育、思想、女性類型的出版品，讓大家知道原來幾十年前的出版社就曾經有這些前衛的觀點。」

策展人、舊香居經營者吳雅慧表示，20世紀初的商務印書館出版品多帶有教育意義，像是戰爭時期仍有提供函授課程，讓兒童不至於失學。「那是一個對新知識、新思想十分開放的年代。《婦女雜誌》和《新青年雜誌》同年創刊，剛開始內容比較保守，多為衛教、女紅、營養相關的內容，後來隨著新文化運動逐漸轉變為傳遞女性啟蒙思想的雜誌。」

吳雅慧表示，「在〈新性道德號〉中，編輯以戀愛自由為前提，甚至有文章認為只要戀愛中的雙方都同意，有小三也沒關係，代表思想上的學習和開放。《學生雜誌》有一期甚至搜羅所有的女飛官照片，鼓勵女學生勇敢追夢。」

吳雅慧表示，這次展覽出的早期商務印書館的書籍約有一千本，除了雜誌，也有翻譯文學、旅行、音樂、小說等出版品，即日起於台北舊香居藝空間展出至4月23日。

(中時)