提前掃墓車潮 最塞路段有這些
鼓勵民眾提前掃墓，交通部這週末祭出國道7折優惠，今天國道部分路段壅塞，預估明天上午國1南下楊梅至新竹系統、國5等路段還會塞車。
今天是清明節前一週末，交通部祭出國道通行費打7折，鼓勵用路人提前掃墓，截至今天傍晚，國5宜蘭到坪林車多、國3鶯歌系統到土城和國1新竹到湖口壅塞，預估晚間8時候會紓解，但北高仍可維持在5小時以內。
高公局表示，明天依然會有掃墓車潮，預估上午開始為國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下土城到關西、快官到霧峰以及國5都會車多壅塞。
高公局提醒，除了通行費7折優惠，明天交通疏導措施還包括下午3時到晚間8時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道高乘載管制，提醒用路人避開尖峰時段或改道行駛。1060325
(中央社)
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